ВЭБ.РФ могут поручить внешнее управление уходящими из России компаниями

12 апр. 14:34

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ может наряду с другими организациями быть назначенной в качестве внешней администрации компании, уходящий с российского рынка. Об этом говорится во внесенном депутатами-единороссами законопроекте о внешнем управлении иностранными компаниями.

"В качестве внешней администрации судом может быть назначена государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"", - цитирует пояснительную записку ТАСС.

Также функции внешнего управления могут быть переданы иной организации, предложенной межведомственной комиссией и согласованной с главой региона, в котором зарегистрирована или на территории которого ведет деятельность организация.