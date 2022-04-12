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ВЭБ.РФ могут поручить внешнее управление уходящими из России компаниями

ВЭБ.РФ могут поручить внешнее управление уходящими из России компаниями

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ может наряду с другими организациями быть назначенной в качестве внешней администрации компании, уходящий с российского рынка. Об этом говорится во внесенном депутатами-единороссами законопроекте о внешнем управлении иностранными компаниями.

"В качестве внешней администрации судом может быть назначена государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"", - цитирует пояснительную записку ТАСС.

Также функции внешнего управления могут быть переданы иной организации, предложенной межведомственной комиссией и согласованной с главой региона, в котором зарегистрирована или на территории которого ведет деятельность организация.

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