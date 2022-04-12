Найденные у бордюра наркотики обернулись уголовным делом для жителя Кабардино-Балкарии

12 апр. 14:23

Полицейские изъяли наркотики у жителя Зольского района. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

Стражи порядка у автозаправки в поселке Залукокоаже остановили "ВАЗ-21104". При личном досмотре у пассажира, ранее судимого 26-летнего жителя сельского поселения Сармаково, были найдены и изъяты два полимерных пакета с порошком.

"Как пояснил пассажир, в пакетах находится наркотическое средство, которое он нашел около бордюра в городе Пятигорске на одной из улиц и хранил для личного употребления, без цели сбыта", - отметили в полиции.

Экспертиза показала, что в одном свертке было 0,93 г мефедрона, в другом - 2,26 г N-метилэфедрона.

Открыто уголовное дело по ч.1 и 2 ст.228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).