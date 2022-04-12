Кабардино-Балкарию включили в проект железнодорожного туризма РЖД

12 апр. 14:19

Кабардино-Балкария вошла в проект железнодорожного туризма ОАО "РЖД", - сообщили сегодня в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.

"Совместно с ОАО "РЖД" будут реализованы два проекта: железнодорожные круизы "Жемчужина Кавказа" и "Гастрономический тур на Кавказ". Еженедельно круизный поезд "Жемчужина Кавказа" будет привозить туристов в Нальчик, откуда они смогут совершить однодневные экскурсионные прогулки по региону или воспользоваться базовой программой и поехать в Приэльбрусье или выбрать индивидуальное направление", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В рамках "Гастрономического тура на Кавказ"в Кабардино-Балкарии гостей ждет мастер-класс "на высоте" по приготовлению хычинов, а также у туристов будет возможность испить живительной воды на Поляне Нарзанов.

"Город Нальчик будет торжественно встречать первый поезд 2 мая, свыше 200 человек одновременно отправятся в путешествие по Кабардино-Балкарии", - уточнили в Минтуризма региона.

Напомним, туристический поезд "Жемчужина Кавказа" будет отправляться с Казанского вокзала Москвы каждую субботу с 30 апреля в всего течение лета. Продолжительность тура составит шесть дней и семь ночей, и за это время путешественники смогут познакомиться с основными достопримечательностями СКФО.