Ветер оставил без света и крыш жителей Гори

12 апр. 14:08

Жители нескольких районов грузинского города Гори лишились электричества из-за сильного ветра, передает местное информационное агентство "Шида Картли".

Так, в поселении Цминдацкали пострадали линии электропередач, а в поселении Комбинат ветер сорвал кровли с нескольких домов.

Помимо ветра, в этих районах льет непрекращающийся дождь.

В мэрии добавили, что стихия повредила крышу спортзала в одной из школ.

Синоптики обещают, что ветер и осадки останутся в Гори и Горийском районе и на завтра.

Данных о пострадавших пока нет.