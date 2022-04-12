Дорожные службы Грузии снова закрыли Военно-Грузинскую дорогу

12 апр. 13:57

Грузинские дорожные службы снова закрыли проезд по Военно-Грузинской дороге для всех видов транспорта из-за ухудшения погоды на территории Грузии, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение для всех видов автотранспорта на участке "город Владикавказ - населенный пункт Ларс" в направлении на выезд из РФ с 12:30 мск до особого распоряжения", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".