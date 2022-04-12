Ле Пен: я не "троянский конь" Путина

12 апр. 13:52

Кандидат в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен вновь выступила против антироссийских санкций, которые, по ее словам, негативно скажутся на благосостоянии жителей республики.

"Я не являюсь ничьим "троянским конем". Я не выступаю за отмену санкций. Я выступаю против тех санкций, которые касаются энергетического сектора, так как не хочу, чтобы французы сталкивались с негативными последствиями", - сказала она, отвечая на вопрос, можно ли ее назвать "троянским конем" Путина, пишет РИА Новости.

Ранее Ле Пен осуждала санкции в отношении российского сырья, а также эмбарго на поставки газа, нефти и угля из России.