На российских прилавках могут появиться иранские бренды

12 апр. 13:44

Российский совет торговых центров (РСТЦ) готов открыть в стране магазины иранских брендов одежды для восполнения на рынке ниш, освободившихся после ухода западных компаний, - сообщила пресс-служба РСТЦ.

"Россия заинтересована в открытии готовых магазинов иранских производителей, однако в процессе их вывода в российскую розницу предстоит разрешить целый ряд вопросов, поэтому в текущем году это маловероятно. Представители иранских брендов могут занять освободившиеся ниши на российском рынке в течение трех лет", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

На начальном этапе в Росси планируется открыть не менее 30 торговых или включения иранских брендов в ассортимент существующих сетей одежды и обуви, отметил основатель и управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский.

"Иранские производители хотят развиваться в нашей стране, но без дополнительных вложений. Раскрученных брендов, узнаваемых в России, в Иране нет, поэтому потребуется инвестировать деньги и время в создание бренда, маркетинговую поддержку товара", - отметил он.

Российские универмаги готовы представлять иранский ассортимент, но при условии, что производители сами будут инвестировать в запуск локальных филиалов с собственным управляющим офисом, в брендирование и рекламную поддержку.

Большей частью ассортимент иранских фабрик состоит из кожаной одежды, обуви и сумок разной ценовой категории. Иранские торговые центры как правило сочетают марочный и локальный товар.