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В Берлине рассказали, сколько запасов газа есть у Германии в случае прекращения поставок из России

В Берлине рассказали, сколько запасов газа есть у Германии в случае прекращения поставок из России

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Класс Мюллер сообщил, что запасов газа или альтернативных источников хватило бы до осени, если поставки из России внезапно прекратились.

"Даже если бы - и я говорю в условном наклонении, - из России завтра бы перестал поступать газ, на что нет никаких указаний, у Германии имеются другие источники, а также хранилища, которые хотя и недостаточно заполнены, но уже несколько больше, чем три-четыре недели назад. У нас было бы достаточно газа до конца лета или начала осени", - цитирует его РИА Новости.

При этом Мюллер отметил, что власти Германии делают все, чтобы такой ситуации не было.

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