В Берлине рассказали, сколько запасов газа есть у Германии в случае прекращения поставок из России

12 апр. 13:40

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Класс Мюллер сообщил, что запасов газа или альтернативных источников хватило бы до осени, если поставки из России внезапно прекратились.

"Даже если бы - и я говорю в условном наклонении, - из России завтра бы перестал поступать газ, на что нет никаких указаний, у Германии имеются другие источники, а также хранилища, которые хотя и недостаточно заполнены, но уже несколько больше, чем три-четыре недели назад. У нас было бы достаточно газа до конца лета или начала осени", - цитирует его РИА Новости.

При этом Мюллер отметил, что власти Германии делают все, чтобы такой ситуации не было.