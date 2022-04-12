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Доставлять россиян на курорты Турции будут большей частью турецкие авиакомпании

Доставлять россиян на курорты Турции будут большей частью турецкие авиакомпании

Клиенты пяти российских туроператоров полетят в Турцию рейсами семи авиакомпаний, - сообщает АТОР.

"Чартерные программы из Москвы в Анталью стартовали 9 апреля. Рейс по заказу туроператора "Библио-Глобус" выполнила российская авиакомпания Red Wings. Вылеты запланированы по 26 октября с частотой до трех в неделю, а на период майских праздников - четыре раза в неделю", - рассказали в ассоциации, передает РИА Новости.

В апреле стартуют полетные программы Anex Tour, Coral Travel, Fun&Sun и Pegas Touristik из Москвы в Анталью – их будут выполнять турецкий лоукостер Pegasus Airlines и авиакомпания Turkish Airlines.

Так, туристы Anex Tour смогут летать с 12 апреля из Москвы в Анталью на Pegasus Airlines, а с 15 апреля – на лайнерах Turkish Airlines, которые также доставят на курорты отдыхающих из Екатеринбурга, Казани и Санкт-Петербурга.

Coral Travel будет доставлять своих туристов в Анталью, Бодрум и Даламан из Москвы и регионов на лайнерах Turkish Airlines, Pegasus Airlines и PegasFly.

Также формируются туры с российскими авиакомпаниями "Россия" и "Азимут", - добавили в АТОР.

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