Жителя Петербурга подозревают в финансировании терроризма

12 апр. 13:20

В Санкт-Петербурге задержан 28-летний мужчина, подозреваемый в финансировании вербовки россиян в террористическую организацию с 2015 по 2017 годы, сообщает пресс-служба СКР по региону.

"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного части 1 статьи 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности, то есть финансирование терроризма")", - сказано в сообщении.

По данным следствия, задержанный перевел около 60 тыс рублей мужчине, который вовлекал жителей России в террористическую организацию на территории другого государства.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об аресте фигуранта и предъявлении ему обвинения.