Крымская Алушта примет первый деловой форум "Экология туризма"

12 апр. 13:01

На следующей неделе в Алуште пройдет I деловой форум "Экология туризма", посвященный устойчивому развитию территорий, обладающих рекреационным потенциалом.

Форум пройдет 18-19 апреля в отеле Riviera Sunrise Resort&SPA в двух форматах: онлайн и оффлайн. Он разъяснит и сделает публичной повестку устойчивого развития в российском туризме, а также сможет помочь сформировать точки общих интересов среди представителей власти, бизнеса и общества. Также форум позволит объединить усилия всех заинтересованных сторон по обеспечению экологии туризма, - передает "АиФ-Крым".

Форум проводится при поддержке Госдумы РФ, Ростуризма, Минстроя и ЖКХ РФ, Общественной палаты РФ, ТПП Российской Федерации, правительств Крыма и Севастополя, Госсовета Крыма и Законодательного Собрания города Севастополя, финансовых организаций, Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и других общественных организаций, вузов и отраслевых экспертов.

Узнать больше о программе форума и стать его участником можно на сайте.