Армянские националисты все еще ведут Карабахскую войну – на российском телевидении

Шесть лет назад, 7 апреля 2016 года, на "Вестнике Кавказа" была опубликована статья "Армения оккупировала Россию?", посвященная засилью лобби армянского национализма и сторонников оккупации Карабаха на российском телевидении. В те дни, когда Армения спровоцировала масштабные бои и азербайджанская армия освободила от оккупантов часть территории Азербайджана, российские политические ток-шоу за редким исключением разжигали антиазербайджанские настроения и оправдывали 25-летнюю оккупацию – да так остро, что против этого выступил МИД РФ (см. в статье).

За шесть лет на Южном Кавказе изменилось многое: в Армении сменилась власть, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, Москва выдавила Запад из региональных процессов и подписала Декларацию о союзническом взаимодействии с Баку. Однако лобби армянского национализма с российского телевидения никуда не ушло.

Телевизионных лоббистов армянского национализма, которые теперь сторонники реванша Армении против Азербайджана, опознать довольно легко. Во-первых, все такие спикеры представляют себя как безусловных, идеальных патриотов России, чтобы продвигать интересы своей экстремистской группы под видом российских национальных интересов. Соответственно, большая часть их выступлений посвящена поддержке внешней политики Москвы, куда в нужный момент вставляется пропагандистский националистический и по существу антироссийский блок.

Во-вторых, теле-лобби армянского национализма игнорирует реалии и их изменения, озвучивая те же риторические уловки, что и 6 лет назад. Если в апреле 2016 года российско-турецкие отношения переживали непростой период и лоббисты активно давили на тюркофобию и связку "Турция наш враг, Азербайджан – союзник Турции, значит, тоже враг", то сегодня Турция – один из главных внешнеполитических партнеров России за пределами СНГ, а Азербайджан – не просто стратегический партнер РФ, но союзник. Турция не участвует в антироссийских санкциях, продвигает мирные российско-украинские переговоры и, что немаловажно, использует Конвенцию Монтре для недопуска западных военных кораблей в Черное море. На Южном Кавказе уже нет дисбаланса "эта страна – союзник России, а эта – нет", у Москвы союзнические отношения и с Баку, и с Ереваном.

Действительное положение дел, где Анкара является одним из активных сторонников борьбы Москвы против однополярного мира, а Баку – куда более последовательным политическим и экономическим российским союзником, чем Ереван, лоббисты стараются исказить, отвлечь от него внимание зрителя, представить белое черным. Их не беспокоит, что для человека с минимальными познаниями в регионе лживость их вбросов очевидна.

В-третьих, поскольку в число лоббистов армянского национализма входят не только "эксперты" за стойками, но редакторы и сценаристы, на ток-шоу всегда создается диспропорция между "своими" спикерами и независимыми специалистами. Поэтому лоббистам и не приходится беспокоиться, что их ложь кто-то опровергнет и скажет "Очнитесь, Турция – надежный партнер России, что неоднократно подтверждал президент Владимир Путин, а Азербайджан самостоятельно развивает отношения и с российскими регионами, и с центром, в то время как Армения даже по опросам населения хочет быть поближе к Западу и подальше от Москвы". Неудобного политолога-регионоведа либо попросту не пригласят на передачу, либо поставят против него двух-трех опытных крикунов, чтобы не дать закончить ни одного предложения. А ведущие еще и будут им в этом помогать.

Таким образом, у лоббистов армянского национализма на российском телевидении, к сожалению, по-прежнему развязаны руки, и им позволено говорить с экрана совершенно любые вещи, какими бы недопустимыми и непростительными они ни были. Нынешней ситуацией, когда Москва ведет военную спецоперацию на Украине, а Запад разворачивает экономическую войну против России, они пользуются сполна. Марионеточные сепаратисты в Карабахском экономическом районе Азербайджана приравниваются к Донбассу, Азербайджан, соответственно, к Украине, Армения – к России, а Турция – к Западу. В этих "уравнениях" нет ни малейшей логики, а есть лишь оскорбительные попытки навредить России ради собственных интересов, поставив под сомнение ее внешнеполитические успехи на Южном Кавказе.

При этом на самом деле врагами Армении являются как раз армянские националисты в самой республике и в диаспоре, для которых близкие соседи, а по существу целые народы могут быть противниками только потому, что они представители другой нации. Собственно, в России главный враг Армении – это лобби армянского национализма, как бы парадоксально это ни звучало. После завершения Карабахской войны именно Армения в наибольшей степени заинтересована в установлении мирных, стабильных отношений с соседями, чтобы открыть наконец границы и получить возможности для нормального развития. Против этого, то есть против национальных интересов Армении, выступают идеологи армянского национализма и их лобби, поскольку их цель – вечная война армян с тюрками, она составляет фундамент их мировоззрения.

Что это означает и что с этим делать? Ответы понятны. Информационная война с армянским национализмом не закончена, враги мира на Южном Кавказе не сдаются и не ослабляют свои атаки. Воюют они не только против Азербайджана и Турции, но и против России, и против Армении – против всей нынешней реальности. Следовательно, и борьбу с ними ослаблять нельзя. Задача этой статьи – помочь читателям научиться выделять в информационном потоке пропагандистские блоки армянских националистов, чтобы сразу видеть: в теме о Донбассе без причины всплыли Ереван и Баку – ясно, спикер отрабатывает заказ сторонников войны на Южном Кавказе. Потому что предупрежден значит вооружен.