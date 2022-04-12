Стали известны официальные подробности ЧП с таксистом-мошенником в Тбилиси

12 апр. 12:52

В МВД Грузии рассказали детали происшествия с иностранцами и таксистом, случившегося в Тбилиси 11 апреля. Ранее о нем сообщили СМИ.

В полиции указали, что сотрудники районного отделения полиции Гардабани (Квемо Картли) задержали 29-летнего таксиста А. Б., обвиняемого в незаконном лишении свободы.

ЧП произошло накануне. Как сообщали СМИ, двое профессоров, прилетевших из Латвии, сели в такси у Тбилисского международного аэропорта и попросили доставить их в гостиницу. Таксист потребовал плату в сумме 200 лари (около $65), но иностранца отказались платить. Тогда мужчина отвез их не в гостиницу, а в Кахети к Гомборскому перевалу.

В ходе расследования было установлено, что у обвиняемого возник спор с двумя гражданами другой страны, его причиной стала оплата такси. Затем водитель повез пассажиров в неизвестном им направлении и пригрозил, что выпустит их только после того, как они отдадут ему уже 500 лари ($166), пишет Sputnik Грузия.

В итоге таксист все же разрешил пассажирам выйти из машины, но лишь после того, как они попытались позвонить знакомым и рассказать об инциденте.

Водитель был задержан по горячим следам. Идет следствие по факту незаконного лишения свободы, совершенного в отношении двух лиц по подпункту "в" части 3 статьи 143 Уголовного кодекса Грузии.