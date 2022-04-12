Сбытчик фальшивых долларов задержан в Шымкенте

12 апр. 12:43

Житель Туркестанской области был взят с поличным при продаже поддельных стодолларовых купюр на $9,3 тыс, такое сообщение опубликовало Агентство по финансовому мониторингу Казахстана.

В нем говорится, что мужчина был задержан и водворен в изолятор временного содержания в Шымкенте, он подозревается по ст.231 ч.2 п.3 УК РК.

Идет расследование.

В Агентстве напомнили, что обнаружение фальшивых денег - это не преступление, но сбывать такие банкноты нельзя - за это предусмотрена уголовная ответственность.