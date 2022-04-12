"Телефонные террористы" ополчились против вузов Пятигорска

12 апр. 12:40

Сотрудники служб экстренного реагирования эвакуируют людей из четырех вузов Пятигорска, - рассказал в своем телеграм-канале мэр города Дмитрий Ворошилов.

"Поступили сообщения о минировании Северо-Кавказского института РАНХиГС, Пятигорского государственного университета, Пятигорского института (филиала) Северо-Кавказского федерального университета и филиала Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова", - написал Ворошилов, передает "АиФ-Ставрополье".

Тремя днями ранее неизвестные сообщали о "бомбах" на объектах городского жилищно-коммунального хозяйства: водоканала и Пятигорского теплоэнергетического комплекса. Обследование показало, что все сообщения были ложными.