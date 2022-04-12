Опрос показал, как россияне планируют добираться до южных курортов

12 апр. 12:29

Самолеты - приоритетный вид транспорта российских туристов, они не спешат пересаживаться на наземные виды транспорта, показал опрос Ассоциации туроператоров России (АТОР), который проводится на сайте с 21 марта.

В опросе приняли участие почти 9 тыс россиян. "По данным опроса, в поездку на черноморские курорты этим летом собираются 39% респондентов. Большинство туристов намерены добираться туда на авиатранспорте. О такой готовности сообщил почти каждый четвертый участник голосования", - говорится в сообщении.

Поездами до Сочи, Анапы, Геленджика или курортов Крыма планируют ехать 7% туристов, чуть больше (9%) россиян собираются отправиться на Черноморское побережье на личном автотранспорте.

Цена авиабилетов из Москвы в Сочи сопоставима со стоимостью железнодорожных билетов, при этом поезд будет идти до 36 часов.

Туроператоры считают, что если аэропорты юга не откроются летом, состоятельные туристы выберут Сочи - в этом городе аэропорт продолжает работать.

Треть россиян ждут возможности поехать за границу и не рассматривают российские курорты. "Любопытно, что, несмотря на международные санкции в отношении российских авиакомпаний, 35% участников опроса сообщили, что не готовы к поездке на российский юг и ждут туров за границу", - отметили в АТОР.