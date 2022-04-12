Завдетсадом в Урванском районе КБР заподозрили в миллионных хищениях

В одном из дошкольных образовательных учреждений Кабардино-Балкарии выявлено хищение бюджетных средств в особо крупном размере, - сообщает УФСБ России по региону.
"Сотрудниками УФСБ России по КБР пресечена преступная деятельность заведующей образовательного учреждения Урванского муниципального района КБР, причастной к хищению обманным путем более 3,2 млн рублей, принадлежащих учреждению", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".
В 2017-2021 годах женщина трудоустроила в детсад фиктивных работников, а их зарплату присваивала, - установили правоохранители.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя детского сада.