Завдетсадом в Урванском районе КБР заподозрили в миллионных хищениях

12 апр. 12:25

В одном из дошкольных образовательных учреждений Кабардино-Балкарии выявлено хищение бюджетных средств в особо крупном размере, - сообщает УФСБ России по региону.

"Сотрудниками УФСБ России по КБР пресечена преступная деятельность заведующей образовательного учреждения Урванского муниципального района КБР, причастной к хищению обманным путем более 3,2 млн рублей, принадлежащих учреждению", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В 2017-2021 годах женщина трудоустроила в детсад фиктивных работников, а их зарплату присваивала, - установили правоохранители.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя детского сада.