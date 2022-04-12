Путин пообещал возобновить лунную программу в России

12 апр. 12:24

Президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками космодрома Восточный заявил о скором возобновлении Россией лунной программы.

"Продолжим создание транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики, где у нас безусловно есть задел очень хороший и абсолютно ясные преимущества. Возобновим лунную программу", - цитирует главу государства РИА Новости.

По словам Путина, страна намерена выполнить все намеченные планы в космической сфере, несмотря на попытки помешать ей идти вперед, которые происходят извне.