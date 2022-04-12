Трехдневные заморозки угрожают Карачаево-Черкесии

12 апр. 12:20

Заморозки ожидаются в ближайшие дни на территории Карачаево-Черкесии, экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС по КЧР.

"Ночью и утром 13, 14 и 15 апреля в северных и центральных районах Карачаево-Черкесии ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 3°C ниже ноля", - сказано в нем.

Спасатели уточнили, что из-за резкого похолодания возможны ЧС и ЧП не выше межмуниципального характера, есть риск повреждения и гибели сельхозкультур, повреждения цветущих и распустившихся почек ранних косточковых.