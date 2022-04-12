Госпитализация с коронавирусом в России выросла на 204% за сутки

12 апр. 12:10

За минувшие сутки в России выявили 10 910 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 489, в Петербурге - 508, в Подмосковье - 171. В Краснодарском крае - 96, в Ставропольском крае - 74, в Крыму - 141, в Дагестане - 17, в Кабардино-Балкарии - 30, в Адыгее - 30, в Карачаево-Черкесии - 25, в Северной Осетии - 10, в Ингушетии - 12, в Чечне - 1.

Общее число инфицированных в России достигло 18 018 825 человек.

Госпитализированы за сутки 4 233 человека, на 204,5% больше, чем накануне. Выздоровели - 31 271 пациент, за все время - 17 271 128.

Умер за сутки 281 человек, с начала пандемии - 372 245.