Чавушоглу приедет в Израиль

12 апр. 11:57

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и министр обороны Хулуси Акар посетят с визитом в Израиль в конце апреля, сообщает издание Hürriyet.

Отмечается, что приезд руководителей ведомств запланирован на фоне переговоров о нормализации турецко-израильских отношений.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Чавушоглу в Израиле будет сопровождать глава Минэнерго Турции Фатих Денмез, однако позже стало известно, что министр иностранных дел приедет в страну с министром обороны Хулуси Акаром.

Кроме того, как пишет газета, Чавушоглу на встрече с представителями правящей Партии справедливости и развития заявил, что Анкара также продолжает идти по линии налаживания отношений не только с Израилем, но и с ОАЭ, Саудовской Аравией, Египтом и Арменией.