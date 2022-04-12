Ростовские полицейские остановили угрожавшего им ножом жильца выстрелами

12 апр. 12:05

Полицейским Ростова-на-Дону пришлось применить на поражение табельное оружие, чтобы остановить мужчину с ножом: житель города угрожал ножом своей жене и соседям и попытался напасть на стражей порядка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

"Поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажного дома на улице Висаитова мужчина ножом убил собаку и угрожает супруге и соседям", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Прибывшие на место сотрудники полиции потребовали от мужчины прекратить угрожать окружающим, однако он с ножом в руке попытался напасть на полицейских. В соответствии с законом о полиции было применено табельное оружие. Нападавший получил огнестрельное ранение, от которого скончался на месте, - уточнили в пресс-службе.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства произошедшего.