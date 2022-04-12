СМИ: таксист-мошенник похитил профессоров-иностранцев в Тбилиси

12 апр. 11:46

Двое профессоров из Латвии пострадали от действий таксиста-мошенника сразу же по прилете в Тбилиси, о ЧП сообщают грузинские СМИ.

Как передает телеканал "Рустави 2", накануне двое иностранцев сели в такси в Тбилисском международном аэропорту и попросили довезти их в одну из гостиниц.

Водитель потребовал у них около 200 лари (порядка $65), но профессора не согласились платить такую сумму. Тогда таксист отвез их, но не в гостиницу, а в направлении Кахети, и высадил у Гомборского перевала.

Сейчас подозреваемый задержан, идет следствие по статьям УК Грузии "Вымогательство" и "Незаконное лишение свободы".

Комментариев от МВД Грузии пока не поступало.