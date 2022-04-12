Вильфанд рассказал о погоде в выходные в Москве

12 апр. 11:44

Выходные в Москве будут дождливыми и прохладными, сообщил Агентству городских новостей "Москва" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В выходные дни, к большому сожалению, погода будет дождливая. Будет понижение температуры в ночь на субботу до 0 градусов, будет облачно и дождливо. В воскресенье погода также будет облачной, будут неинтенсивные осадки, но максимальная дневная температура ожидается только плюс 7-9 градусов", - рассказал синоптик.

Он отметил, что такая температура воздуха соответствует многолетним значениям.

"Все мы ожидаем яркой и теплой весны, но оказывается, что именно эти температуры варьируются около нормы", - констатировал Вильфанд.