На базе Астраханского госуниверситета будут готовить военных специалистов

12 апр. 11:43

Уже с 1 сентября следующего года обучения на базе Астраханского госуниверситета (АГУ) начнет работать военный учебный центр, - сообщает пресс-служба астраханского губернатора.

"Те молодые люди, которые поступят в Астраханский госуниверситет нынешним летом, смогут по окончании вуза вместе с дипломом получить военный билет. Цель создания военного учебного центра - организация армейской подготовки рядового и младшего комсостава для мобилизационного резерва страны", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Параллельно с обучением по основной образовательной программе высшего образования юноши смогут освоить смежную воинскую специальность и пройти срочную службу заочно - без отрыва от учебы.

Военная подготовка будет проходить в формате одного "военного" дня в неделю, а полученные теоретические знания будут закрепляться на войсковой стажировке, - отметил ректор АГУ Константин Маркелов.

АГУ уже начал организационную подготовку к открытию военного учебного центра – ведутся ремонт и строительство помещений для обучения, создание учебного полигона, закупка оборудования, формирование кадрового состава, составление учебного плана и расписания занятий, - добавил ректор.