В Москве задержан сторонник "Правого сектора"

12 апр. 11:26

Сторонник запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор", служивший в украинских войсках в 2017-2019 годах и окончивший курсы диверсантов НАТО, задержан в Москве, сообщает ЦОС ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России задержан уроженец Москвы, сторонник запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор", - сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что с 2017 по 2019 годы мужчина проходил службу в составе ВСУ, окончил курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области под руководством инструкторов США, Британии и Канады. Был награжден тремя госнаградами Украины за участие в боевых действиях в Донбассе, в 2019 году в качестве поощрения указом Владимира Зеленского получил гражданство Украины, а в конце января 2022 года приехал в Россию.

"В результате следственных действий в лесном массиве Солнечногорского района изъят принадлежащий ему тайник с холодным оружием, символикой "Правого сектора" и тремя самодельными зажигательными устройствами, которые могли быть использованы для проведения диверсий на объектах критической инфраструктуры Московского региона", - добавили в ФСБ.