ВЦИОМ выяснил, сколько в России счастливых людей

12 апр. 11:25

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что в той или иной степени счастливо большинство россиян.

"Определенно счастливыми в марте 2022 года себя назвали 37% российских граждан, скорее счастливы еще 46%. В той или иной степени несчастливыми считают себя 14% россиян", - следует из результатов исследования.

Кроме того, респонденты сообщили, что в основном их окружают счастливые люди (43%), только 10% россиян признались, что в их окружении преобладают несчастливые люди.

Выяснилось, что жители городов с населением 100 тыс человек чаще чувствуют себя счастливы (89%), чем жители городов-миллионников (77%) и мегаполисов (76%).

По данным ВЦИОМ, доля счастливых людей в России за последние 30 лет выросла вдвое.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 18 марта, в нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.