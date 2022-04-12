Отпор мошеннику дала 90-летняя жительница Владикавказа

12 апр. 11:24

Пожилая женщина разоблачила мошенника во Владикавказе, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

В полицию с заявлением пришел местный житель, он рассказал, что его 90-летнюю мать попытались обмануть неизвестные злоумышленники.

По предварительным данным, что на домашний телефон пенсионерки позвонил неизвестный, он никак не представился, а сразу сообщил, что сын женщины устроил ДТП и в данный момент находится в больнице.

"Далее мужчина предложил свои услуги в решении проблемы. За "символическую плату" в размере 600 тыс рублей незнакомец согласился, что называется, "замять дело"", - пояснили в полиции.

Пенсионерка, несмотря на шок, решила сразу же связаться с родными, чтобы вместе принять решение, и сказала об этом аферисту.

Сразу после этого собеседник стал неуверенным, пообещал позвонить позже и повесил трубку. Женщина незамедлительно позвонила своему сыну, который и обратился в полицию.

Открыто уголовное дело, реализуются необходимые следственные мероприятия.