СМИ: Air India не намерена отказываться от полетов над Россией

12 апр. 11:23

Самолеты индийского национального авиаперевозчика Air India продолжат полеты через воздушное пространство России, и это станет большим преимуществом Air India при выполнении прямых рейсов из Индии в США, - пишет газета Times of India.

Почти все западные авиакомпании прекратили полеты в российском воздушном пространстве и вынуждены летать в обход по более протяженным маршрутам, что наносит по ним двойной удар из-за роста цен на авиационное топливо, - пишет издание. Американские авиакомпании уже прекратили прямые беспосадочные рейсы из Нью-Дели в Лос-Анджелес и из Мумбаи в Нью-Йорк, - по этим маршрутам сейчас летает только индийский авиаперевозчик, - передает ТАСС.

Напомним, 27 февраля министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства сообщества для самолетов РФ, а на следующий день в качестве ответной меры Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран.