Непогода в Сочи не дала приземлиться трем самолетам

12 апр. 11:10

В аэропорту Сочи из-за плохой погоды во вторник утром не смогли приземлиться самолеты, прибывшие из Ташкента, Намангана и Москвы.

"В связи с этим экипажами трех рейсов были приняты решения уйти на запасной аэродром в Минеральные воды до стабилизации погоды и улучшения условий посадки", - сообщает пресс-служба сочинской авиагавани.

Сегодня в Сочи резко ухудшилась погода, усилился ветер, началась гроза. Непогода будет бушевать до завтра, за сутки в Сочи может выпасть около половины месячной нормы осадков. Ливни принесли с собой и похолодание - температура воздуха упала на 10 градусов.