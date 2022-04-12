Корпорацию развития Дагестана возглавил Ашум Каибханов

12 апр. 11:09

Новым генеральным директором АО "Корпорация развития Дагестана" назначен Ашум Каибханов, ранее занимавший пост заместителя гендиректора акционерного общества.

Сегодня врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Хаджи-Мурад Абашилов представил Каибханова коллективу корпорации, - говорится в информации, опубликованной в Telegram-канале Корпорации развития Дагестана, передает "АиФ-Дагестан".

Прежний гендиректор корпорации Гимбат Гимбатов, работавший с января 2021 года, накануне ушел в отставку в связи с истечением срока контракта.