РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Корпорацию развития Дагестана возглавил Ашум Каибханов

Корпорацию развития Дагестана возглавил Ашум Каибханов

Новым генеральным директором АО "Корпорация развития Дагестана" назначен Ашум Каибханов, ранее занимавший пост заместителя гендиректора акционерного общества.

Сегодня врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Хаджи-Мурад Абашилов представил Каибханова коллективу корпорации, - говорится в  информации, опубликованной в Telegram-канале Корпорации развития Дагестана, передает "АиФ-Дагестан".

Прежний гендиректор корпорации Гимбат Гимбатов, работавший с января 2021 года, накануне ушел в отставку в связи с истечением срока контракта.

1045 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version