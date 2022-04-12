Транзит российского газа через Украину снизится более чем на 20%

12 апр. 11:01

"Оператор ГТС Украины" заявил, что транзит российского газа через Украину вновь снизится более чем на 20%, до уровня прошедших выходных, когда прокачка по данному маршруту значительного просела.

Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 12 апреля составляют 74,54 млн кубометров - примерно на 22% меньше объема заявок на 11 апреля, когда они составляли почти 95 млн, и значительно ниже максимальных обязательств "Газпрома" перед Украиной по транзитному контракту. Они составляют около 109,6 млн кубометров в сутки.

При этом "Газпром" заверил, что штатно поставляет газ для транзита через Украину, в соответствии с заявками потребителей - 74,6 млн кубометров на 12 апреля.