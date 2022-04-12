Мурашко назвал примерные сроки новой волны Covid-19

12 апр. 10:51

Правительство готовится к новой волне заболеваемости коронавирусом в России, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

По его словам, риски возникновения новой волны существуют, в ряде стран, причем как в европейских, так и в Китае, медики фиксируют подъем заболеваемости.

"Поэтому мы готовимся", - подчеркнул глава Минздрава.

Он предположил, что новые подъемы заболеваемости придутся на конец мая - июнь, однако предупредил, что возникновение и масштабы новой волны зависят от россиян, а именно от ревакцинации и соблюдения санитарных предписаний.