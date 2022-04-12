Гонки автобусов в Кибрае завершились увольнениями

12 апр. 10:45

Два водителя автобусов "Тошшахартрансхизмат", устроившие гонки, уволены.

Накануне в соцсетях обсуждали аварийную ситуацию, которую устроили водители двух рейсовых автобусов №199 и №198, следовавших из Кибрая в Ташкент. На протяжении всего маршрута водители устраивали гонки, игнорируя правила дорожного движения и безопасность пассажиров. В результате один из них стал виновником ДТП. Пользователи соцсетей просили принять меры в связи с неподобающим поведением водителей.

В "Тошшахартрансхизмате" установили, что авария произошла 11 апреля около 14:30 на улице Алишера Навои в Кибрае, водитель автобуса №199, пытаясь обогнать второй автобус, спровоцировал аварию и врезался в Lacetti.

В ДТП никто не пострадал.

Оба водителя автобусов уволены, им предстоит возместить материальный ущерб.