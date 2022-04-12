Ростовчанам пообещали сильный ветер и ливни

12 апр. 10:43

В ближайшие три дня жителей Ростова-на-Дону ждет значительное ухудшение погоды, - предупредили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

"По данным Ростовского гидрометцентра, уже сегодня, 12 апреля, во второй половине дня в городе ожидается сильный дождь, а в период 12-14 апреля 2022 года возможно усиление ветра с порывами до 20 м/с", - говорится в сообщении горадминистрации, передает "Интерфакс".

Непогода может привести к затруднению в работе всех видов транспорта, обрывам линий электропередачи, перехлесту проводов, падению деревьев, рекламных щитов и других слабо укрепленных конструкций, - добавили в МЧС региона.