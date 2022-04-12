Роспотребнадзор предупредил о тревожной тенденции по коронавирусу

12 апр. 10:39

Средний по России показатель заболеваемости коронавирусом зафиксирован в 46 регионах РФ, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

"Всего же по итогам 14-й недели 2022 года превышение среднероссийских показателей заболеваемости (65,24 на 100 тыс. населения) зарегистрировано более чем в половине российских регионов (46 субъектов РФ)", - цитирует его ТАСС.

В ведомстве предупредили, что слишком ранняя и необоснованная отмена ограничений может вызвать повторный рост заболеваемости коронавирусом.