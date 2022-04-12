ОПЕК не сможет полностью компенсировать снижение поставок нефти из России

12 апр. 10:20

Компенсировать снижение поставок российской нефти на мировой рынок не удастся, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо во время встречи с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон.

Генсекретарь картеля сообщил, что в результате нынешних и будущих антироссийских санкций, а также бойкота нефти из России покупателями, мировой рынок может потерять свыше 7 млн баррелей в сутки. По словам Баркиндо, это существенно выше тех объемов, которые может заместить ОПЕК.

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на документ ОПЕК, Симсон на встрече призвала страны ОПЕК использовать резервные мощности для наращивания добычи в условиях подъема цен на нефть из-за ситуации на Украине.

Текущие колебания на нефтяном рынке вызваны политическими факторами, а не соотношением спроса и предложения, поэтому ОПЕК мало что может с этим сделать, подчеркнул генсек организации. "Эти кризисы усугубились и привели к высокой волатильности рынка. Я должен отметить, однако, что все это не фундаментальные факторы, которые полностью вне контроля ОПЕК", - сказал Баркиндо.