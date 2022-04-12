В чеченском Шали построена новая ЛЭП

12 апр. 10:32

Специалисты "Россети Северный Кавказ" построили новую линию электропередачи (ЛЭП) для развития города Шали в Чечне, - сообщает пресс-служба энергокомпании.

Главной целью специалистов компании было обеспечить на участке надкжное и качественное электроснабжение. Для этого энергетики Шалинских районных электросетей построили новую ЛЭП 10 кВ протяженностью 1,5 км. До конца 2022 года, после расчета запрашиваемой мощности, специалисты установят не менее четырех трансформаторных подстанций, - передает "АиФ-Ставрополье".

При реализации генерального плана развития города из его центральной части города на окраину перенесут 11 учреждений, в числе которых - Шалинская центральная районная больница, "Чечводоканал", физкультурно-оздоровительный комплекс, санитарно-эпидемиологическая станция и Шалинские районные электросети. Здесь же планируют построить многоквартирный дом.