Главный бухгалтер колледжа похитил $380 тысяч и потратил их на азартные игры в Фергане

12 апр. 10:22

Главный бухгалтер Ферганского колледжа олимпийского резерва стал фигурантом уголовного дела о хищении в 2019‑2021 годах 4,3 млрд сумов (более $380 тыс), такое сообщение распространила пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана.

По данным надзорного ведомства, главбух незаконно выписал себе зарплату и надбавки на 4 млрд сумов ($355 тыс). Кроме того, подозреваемый завел банковские карты на преподавателей, не поставив их в известность, и перевел на них 310 млн сумов ($27,5 тыс), передает "Газета.uz".

Весь свой "заработок" мужчина потратил на азартные игры в интернете.

В отношении главного бухгалтера и других подозреваемых открыто уголовное дело по ст.167 (хищение путем присвоения или растраты) и ст.209 (должностной подлог) Уголовного кодекса Узбекистана. Главный бухгалтер взят под стражу. Расследование продолжается.