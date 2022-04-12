В Казахстане могут продлить ипотечную программу "7-20-25"

12 апр. 10:12

Глава министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев выдвинул предложение продлить ипотечную программу "7-20-25".

Министр сообщил, что от населения поступает множество запросов с просьбой продлить льготную ипотечную программу, которая должна завершиться в этом году.

"Население и банки предлагают продолжить эту программу. Сейчас мы тоже поднимаем этот вопрос и вносим свои предложения в Национальный банк. Но пока неизвестно, каким будет решение", - заявил Ускенбаев на брифинге после заседания правительства.

Программа "7-20-25" была создана по поручению первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, ставка по ней составляет 7%, первоначальный взнос – 20% от стоимости жилья, а срок погашения займа составляет 25 лет.