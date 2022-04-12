Подачу газа временно приостановят в Армению

12 апр. 10:09

Подача природного газа в Армению будет временно приостановлена, сообщает пресс-служба ЗАО "Газпром Армения".

"ЗАО "Газпром Армения" сообщает, что в связи с проведением восстановительных работ на магистральном газопроводе Красный мост - Севкар - Берд с 12 апреля 10:00 по местному времени до 19:00 13 апреля будет приостановлена подача природного газа в Республику Армения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в указанный период газоснабжение потребителей Армении будет осуществляться без ограничений за счет резервов Абовянской станции подземного хранения газа.