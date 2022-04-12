Депутат донского заксобрания будет ждать суда за решеткой

12 апр. 10:10

Суд в Ростовской области санкционировал арест депутата законодательного собрания региона Михаила Сапрыкина, обвиняемого в мошенничестве при строительстве жилья для детей-сирот, - сообщил представитель СУСК России по Ростовской области.

"Фактическому руководителю строительной организации, являющемуся депутатом законодательного собрания Ростовской области, предъявлено обвинение по статье УК РФ "Мошенничество". По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал он, передает РИА Новости.

В 2014 году обвиняемый заключил муниципальные контракты с администрацией Семикаракорского района на участие в долевом строительстве трех многоквартирных домов в Семикаракорске для приобретения 12 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после чего он привлек к строительству стороннюю организацию, заключив договор на меньшую стоимость и изменив требования к качеству и характеристикам объекта, - выявило следствие.

В результате неправомерных действий государству был нанесен ущерб в 1,2 млн рублей, - добавили в СУСК по региону.