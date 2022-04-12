В Крыму ожидается ураган

12 апр. 10:04

Штормовое предупреждение для юга Крыма действует во вторник, прогнозируется ураганный ветер.

"В ближайшие один-два часа и до конца дня 12 апреля на Южном берегу Крыма ожидается усиление северо-западного ветра 25-30 м/с, в горах 35 м/с", - информирует пресс-служба МЧС Крыма.

Отметим, что ураганным считается скоростью 32,7 м/с и более.

Жителей региона и туристов просят отложить походы в горы, прогулки по набережным, а также не выходить в море. На улицах следует держаться подальше от рекламных щитов и ветхих строений, не парковать автомобили под деревьями.