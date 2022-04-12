Угарный газ убил бабушку и внучку в Северной Осетии

12 апр. 9:57

Следком начал проверку по факту отравления двух жительниц Ардона, сообщает пресс-служба ведомства по Северной Осетии.

Инцидент произошел 7-го апреля около 17:00 по московскому времени. 65-летняя пенсионерка и ее семилетняя внучка были найдены в доме без сознания. В СК уточнили, что тело старушки было без признаков насильственной смерти. Девочку экстренно доставили в приемное отделение больницы, но спустя время она умерла.

По данным следствия, причиной трагедии стала неисправность дымохода газового котла, из-за которого ядовитое вещество распространилось по жилищу. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.

"При проверке по закону оценят действия (бездействие) лиц, ответственных за организацию контроля за соблюдением требований безопасности при использовании и содержании газового оборудования. После будет принято процессуальное решение", - сказано в сообщении.