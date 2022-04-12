СМИ: "Яндекс.Такси" решил поднять цены в российских регионах

12 апр. 9:52

Агрегатор такси "Яндекс.Такси" объявил о повышении цен на поездки и доставку в регионах, - пишет "Forbes".

Стоимость поездки в такси изменится в течение апреля. Компания считает, что увеличение цен улучшит экономику поездок и компенсирует рост цен на содержание машин. Причем в некоторых городах повысится стоимость подачи машины, в других - цена за один километр и минуты. Изменения произойдут во всех тарифах с учетом специфики каждого города страны, - говорится в сообщении, передает "АиФ-Юг".

Напомним, ранее о прекращении работы в России с 15 апреля сообщил агрегатор такси "Ситимобил". До этой даты приложение будет работать в штатном режиме.