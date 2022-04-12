Стало известно об отсутствии "стелс-омикрона" в Казахстане

12 апр. 9:40

Представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана Ержан Байтанаев сообщил, что коронавирусный штамм "стелс-омикрон" в стране отсутствует.

"На сегодняшний день штамма "стелс-омикрон", который сейчас в Китае и в других соседних странах циркулирует, у нас не зарегистрирован", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Стоит добавить, что в настоящее время в Казахстане преобладает омикрон-штамм, также выявляется небольшое число дельта-штамма и оригинального уханьского штамма коронавируса.