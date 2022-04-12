Сочи и Ереван свяжет ежедневный рейс

12 апр. 9:34

Авиакомпания Utair предстоящим летом будет ежедневно совершать рейсы между Сочи и Ереваном.

"Utair много лет летает в Ереван из Москвы. А в ноябре прошлого года мы впервые ввели рейс в столицу Армении из Сочи. Рейс востребован пассажирами, и мы приняли решение оставить его в летнем расписании", - рассказал глава авиакомпании Олег Семенов.

Билет с вылетом в апреле обойдется минимум в 6,8 тыс рублей в одну сторону. Из Сочи самолеты будут вылетать в 13.50, в обратном направлении - в 17.00.

Приобрести билет можно на сайте перевозчика или в мобильном приложении Utair.