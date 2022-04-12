Ставрополье не будет устанавливать госконтроль за ценами

12 апр. 9:32

Ставропольскому краю отказали в госрегулировании цен, - сообщил председатель комитета Ставрополья по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.

"На обращение, направленное в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина по вопросу установления государственного контроля за ценообразованием, получен ответ с отрицательным заключением", - написал Полюбин в своем телеграм-канале, передает "АиФ-Ставрополье".

Запрос был направлен в связи с тем, что сельхозпродукция поступает в розницу по новым оптово-отпускным ценам, так как запасы производителей распроданы. Сильнее всего подорожали лук, морковь, картофель, капуста и яблоки.

В то же время спрос на продукты питания стабилизировался - в крае нет дефицита продовольственных товаров, темпы отгрузок и динамика производства этой категории сохраняются, а действующий запрет на экспорт зерна и сахара, а также введение квот на экспорт растительного масла насытит внутренний рынок и позволит снизить себестоимость продуктов питания как в оптовом, так и розничном звене, - добавил глава профильного комитета.