Владимир Путин прибыл в Благовещенск

12 апр. 9:25

С рабочей поездкой в Амурскую область во вторник прибыл президент России Владимир Путин.

Вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко он посетит космодром Восточный, затем оба президента вместе ознакомятся с ходом строительства космодрома, после чего Путин вручит государственные награды летчикам-космонавтам и вместе с Лукашенко пообщается с работниками космодрома. Также в этот день состоятся переговоры Путина и Лукашенко, стороны обсудят развитие двустороннего сотрудничества, ситуацию на Украине и совместное противодействие санкциям Запада. По итогам переговоров состоится пресс-конференция Путина и Лукашенко.

В День космонавтики российский лидер проведет рабочие встречи с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и губернатором Амурской области Василием Орловым.