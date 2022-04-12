РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Владимир Путин прибыл в Благовещенск

Владимир Путин прибыл в Благовещенск

С рабочей поездкой в Амурскую область во вторник прибыл президент России Владимир Путин.

Вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко он посетит космодром Восточный, затем оба президента вместе ознакомятся с ходом строительства космодрома, после чего Путин вручит государственные награды летчикам-космонавтам и вместе с Лукашенко пообщается с работниками космодрома. Также в этот день состоятся переговоры Путина и Лукашенко, стороны обсудят развитие двустороннего сотрудничества, ситуацию на Украине и совместное противодействие санкциям Запада. По итогам переговоров состоится пресс-конференция Путина и Лукашенко.

В День космонавтики российский лидер проведет рабочие встречи с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и губернатором Амурской области Василием Орловым.

975 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version