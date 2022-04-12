Росавиация: аэропорты юга и центра России останутся закрытыми до 19 апреля

12 апр. 9:18

Режим ограничения полетов в часть аэропортов юга и центра России продлен до 19 апреля, об этом сообщается на сайте Росавиации.

В ведомстве пояснили, что остаются закрытыми до 03.45 мск 19 апреля 11 воздушных гаваней: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Перевозчикам дана рекомендация организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Прочие воздушные гавани России, включая международные, функционируют штатно.